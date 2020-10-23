Нурмагомедов сделал вес перед боем с Гейджи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов взвесился перед предстоящим боем с американцем Джастином Гейджи. Вес оказался максимально допустимым — 70,3 килограмма.

Вес соперника оказался таким же. Информация появилась на странице UFC Europe в Twwiter.

Перед взвешиванием Нурмагомедову удалось за шесть дней сбросить 8,5 килограмма, чтобы пройти процедуру, уточняет газета «Известия».

Долгожданный поединок пройдет 24 октября в на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Но зрители присутствовать не будут из-за ограничений по коронавирусу. Однако поклонники смогут наблюдать за поединком в трансляции.

За свою карьеру в UFC Хабиб Нурмагомедов ни разу не проигрывал, а побед на его счету — 28. Американец Джастин Гейджи потерпел два поражения и 22 раза выходил из октагона победителем.

Ранее Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился прогнозом на поединок. По его мнению, бой продлится пять раундов, а выиграет — Нурмагомедов. Хотя Гейджи он со счетов тоже не сбрасывает, ведь он «довольно хорошо готов», уточняет RT.