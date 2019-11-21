Нурмагомедов рассказал о главном достижении в жизни. Оно связано с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами ТГЭУ Плеханова в Ташкенте заявил, что главным достижением в своей карьере считает победу над ирландцем Конором Макгрегором.

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Нурмагомедов признался, что он не имел права проиграть этот бой.

«Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его», — сказал российский боец. Он добавил, что получил от поражения соперника большое удовольствие.

Боец также заявил, что, если бы не спортивная карьера, он бы сейчас торговал овощами и фруктами. Нурмагомедов поделился, что в его селении многие в парниках выращивают огурцы, малину, помидоры и фрукты. Если бы не спорт, он бы сейчас их продавал.

Он также сказал, что считает лучшим бойцом смешанного стиля чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Федора Емельяненко.