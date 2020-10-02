Нурмагомедов рассказал, как впервые готовится к бою без отца

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в рамках онлайн пресс-конференции рассказал, как впервые готовится к бою без отца Абдулманапа, который ушел из жизни в этом году.

Бойцу предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе в Абу-Даби. Его оппонентом станет Джастин Гейтжи. Бой состоится 24 октября. Нурмагомедов ответил на вопрос журналиста о том, насколько сложно проводить первый тренировочный лагерь без отца, пишет сайт NEWS.ru.

«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня, насколько трудно тренироваться без отца. Конечно, это трудно, но я не понимаю, парни, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень сложно. У тебя есть отец? Если с ним что-то случится, как ты думаешь, тебе будет сложно или легко?», — задал встречный вопрос спортсмен.

Он отметил, что в поединке важную роль играют дистанция и контроль. По словам Хабиба, Гейтжи постарается держаться на расстоянии от него и края клетки. Как считает российский боец, Джастин будет использовать работу ног и попытается отбить его ноги лоу-киками. Нурмагомедов подчеркнул, что готов ко всему.