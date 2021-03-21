Нурмагомедов раскрыл, каково было уйти из спорта на пике славы

Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта на пике славы. Ему было очень трудно принять это решение и попрощаться с делом своей жизни. Боец надеется, что люди его поддержат.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: „Нет“. <…> Это очень сложно. Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение», — заявил Нурмагомедов в интервью телеканалу ESPN.

Нурмагомедов рассказал, что внутренний голос ему сказал остановиться. Ему показалось, что каждый бой отнимал какие-то дни жизни у его матери.

«Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны», — откровенно рассказал собеседник телеканала.

В планах у Нурмагомедова есть несколько бизнес-проектов. Теперь он будет проводить время с семьей, воспитывать детей и «поддерживать братьев, которые все еще дерутся в UFC».

На днях глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб официально ушел из спорта. Россиянин поблагодарил его за отношение к себе. Ирландский боец Конор Макгрегор запостил совместное фото с Хабибом и пожелал ему «счастливой пенсии».