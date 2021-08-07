Нурмагомедов раскрыл имя самого «жесткого» соперника в своей карьере

Экс-боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал американца Джастина Гэтжи самым «жестким» своим соперником. Он особенно отметил сильные удары ногами и хуки.

«Знаете, этот парень (Джастин Гэтжи — прим.ред.) бьет как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он. Его удары ногами, руками, его хук с обеих рук, правый апперкот», — процитировал Нурмагомедова LowKickMMA.

При этом российский боец признался, что позволил американцу себя бить, так как еще в начале боя решил победить соперника в партере.

Ранее журнал Forbes назвал Нурмагомедова самой успешной звездой российского шоу-бизнеса. В 2020 году спортсмен заработал 12 миллионов долларов, а на его страницу в Instagram подписаны 29,7 миллиона человек. Такое количество подписчиков является рекордным в русскоязычной соцсети.

Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры осенью 2020 года. О своем решении спортсмен сообщил после победы над американцем Джастином Гэтжи. Тогда Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе. Всего на счету россиянина 29 побед в UFC и ни одного поражения.