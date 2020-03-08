Нурмагомедов проведет бой-реванш с Макгрегором при одном условии

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе в октября 2018 года. После боя состоялась потасовка между командами бойцов. Менеджер россиянина назвал условие, при котором возможно проведение реванша с ирландцем.

По информации портала Bjpenn.com, команда Нурмагомедова согласилась на реванш с Макгрегором. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз рассказал, что такой поединок состоится, если до этого ирландец проведет бой с Джастином Гэтжи и одержит победу.

Накануне Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон впервые встретились лично перед поединком на пресс-конференции. Во время дуэли взглядов спортсмены начали взаимно оскорблять друг друга. В итоге россиянин пнул пояс соперника и пообещал, что «размажет» его.

Как оказалось, конфликт развязался из-за разговоров об уличных драках.