Нурмагомедов против Гейджи, Тайсон против Джонса. Чего ждать от двух боев этой осени?

Грядущей осенью любителей спорта ждут два красивых боя. На ринге сойдутся Майк Тайсон и Рой Джонс, а на октагоне встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи.

Тайсон и Джонс-младший сойдутся друг против друга в Лос-Анджелесе 12 сентября. Их бой должен войти в историю бокса. Рой давно мечтал о драке с Тайсоном, но оба спортсмена сейчас не на пике физической формы. Оба не выходили на ринг долгие годы: Майк Тайсон — 15 лет, а Джонс — с 2018-го.

«Я, конечно, смотреть буду, но это в формате цирка. Не вижу здесь спорта такого, как он должен быть», — заявил боксер Костя Цзю.

Нельзя забывать и о том, что оба бойца на протяжении всей карьеры работали в разных весовых категориях. За последние годы Джонс прибавил, и теперь поединок проведут в тяжелом весе. Тайсон уже пообещал размазать соперника.

Тактика у спортсменов тоже отличается кардинально. Тайсон — приверженец силового прессинга, жестких и акцентированных ударов, предпочитает среднюю или ближнюю дистанцию и всегда пытается ее навязать оппоненту как можно быстрее. Джонса можно было бы назвать «королем финтов»: игру он строит на скорости и красоте. В нокаут отправляет одним махом, другим — путает и выматывает.

«Я фаворитом бы выделил Тайсона, все-таки мне более симпатичен он и его стиль. А так, Джонс немного помоложе. Однозначно, бой будет интересным», — заметил боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шмеленко.

На 24 октября назначили поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи, которого считают одним из самых яростных бойцов легкого дивизиона UFC. Бой интересен хотя бы тем, что чемпион выйдет против чемпиона. К тому же на нем есть налет трагедии: у Нурмагомедова недавно скончался отец, который был его тренером.

«Мне кажется, это идеальный вариант для возвращения Хабиба после трагических событий и большая возможность закрепиться, показать, что он самый сильный», — сказал Шмеленко.

В Instagram Нурмагомедов публикует снимки с тренировок, но простой встреча в октагоне явно не будет.

У Гейджи отменная ударная тактика, а сам он известен своим прагматизмом. В бою с Фергюсоном практически разобрал его в стойке. Хабибу поможет самоуверенность и привычка не реагировать на пропущенные удары — последнее вполне может вывести Гейджи из равновесия. Сильные стороны нашего соотечественника — интеллект, хитрость и тактика. Грядущий бой он посвятит отцу, что возлагает на него еще большую ответственность за результат.