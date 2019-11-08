Нурмагомедов прокомментировал возможный бой с Мейвезером

«Флойд Мейвезер? В 2020 году у меня нет планов даже думать о боксе», — заявил спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов решил уступить свое место в UFC Подробнее

С таким заявлением Нурмагомедов выступил на пресс-конференции в Москве перед турниром UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Ранее Мейвезер предложил организовать поединок с Нурмагомедовым по правилам бокса. На это заявление отреагировал отец и тренер россиянина, Абдулманап Нурмагомедов. Он выразил уважение американскому боксеру за желание выйти на ринг против дагестанского бойца. При этом он упомянул, что для подготовки к возможному сражению Нурмагомедову нужно будет поучаствовать в тренировочном лагере под руководством украинца Василия Ломаченко.

Мейвезер уже выступал на ринге с бойцом смешанных единоборств. В 2017 году он нокаутировал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.