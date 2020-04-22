Нурмагомедов поставил лайк под постом Емельяненко с оскорблением Тактарова

По данным издания, Емельяненко оскорбил ветерана UFC за его высказывания в адрес народов Кавказа. Он назвал Тактарова проституткой и напомнил ему, с каким гостеприимством его встречали на Кавказе. В свою очередь Тактаров написал, что Емельяненко для него все равно, что умер.