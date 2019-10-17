  • Пресс-конференция Нурмагомедова после победы над Порье. Видеотрансляция

    17 октября 2019, 11:50

    Андрей Иванов, Нэлли Ефимкина

    UPD: Хабиб Нурмагомедов не появился на своей пресс-конференции. Как сообщил News.ru ведущий мероприятия Александр Загорский, спортсмен уехал на встречу в Кремль. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен был пообщаться с журналистами после победы над американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби. «360» вел прямую трансляцию.

    Хабиб Нурмагомедов в третий раз станет отцом

    Подробнее

    Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Порье состоялся 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Российский спортсмен, который является действующим чемпионом UFC, выиграл этот бой удушающим приемом.

    Свой титул он завоевал в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. На настоящий момент Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в карьере. Перед поединком с Порье россиянин защитил свой пояс в октябре 2018 года, встретившись на ринге с ирландцем Конором Макгрегором.

    Боец из Дагестана является президентом команды Eagles MMA, занимается благотворительностью и воспитывает двух детей — сына и дочь.

    В начале сентября стало известно, что в семье Нурмагомедова ожидается пополнение. Об этом сообщил его отец Абдулманап Нурмагомедов. Хабиб тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. Кто его жена — не известно до сих пор.