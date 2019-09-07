Нурмагомедов поправился на 8 кг перед боем с Порье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов набрал восемь килограмм перед выходом на ринг с американским спортсменом Дастином Порье. Несмотря на это соперники будут бороться за титул UFC в легком весе. Об этом сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

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«Хабиб не будет тяжелым. Он набрал восемь килограмм», — цитирует ТАСС слова тренера.

Перед днем боя оба спортсмена проходили официальную процедуру взвешивания. Нурмагомедов вставал на весы полностью обнаженным, тело прикрывали специальной тканью, не касаясь самого спортсмена. Благодаря этому бойцу удалось уложиться в установленную норму легкого веса. Цифры на приборе показали 70,3 килограмма.

Столько же составил вес и Порье. По правилам, после фиксирования массы тела спортсмены могут набирать вес.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября. Соперники встретятся на ринге в Абу-Даби в рамках турнира Абсолютного бойцового чемпионата — UFC 242.

Сейчас титул чемпиона UFC в легком весе принадлежит российскому бойцу. Он завоевал его в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс Нурмагомедов защитил и в октябре, когда сразился с Конором Макгрегором.