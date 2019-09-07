Нурмагомедов пообещал забрать победу

На пресс-конференции перед боем с временным чемпионом Дастином Порье чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своим болельщикам.

Нурмагомедов взвесился обнаженным перед боем с Порье Подробнее

Об этом сообщила «Газета.ru».

«Большое спасибо всем, кто приехал. Кто приехал из России, из СНГ, со всех стран. Спасибо всем моим болельщикам. Мы столько лет шли к этому и вот мы здесь. Дай бог, чтобы я сделал все, чтобы забрать победу. Дай бог. Спасибо всем, увидимся!» — сказал Нурмагомедов.

Спортсмен также рассказал о своем самочувствии перед боем. По словам спортсмена, много энергии ему дали болельщики.

«Я хочу спать, но, когда увидел, как меня поддерживают, почувствовал себя великолепно. Здесь жарко, но меня не волнует, какая температура будет в зале во время боя. Она будет одинаковой как для меня, так и для Порье», — завил боец.

Нурмагомедов заявил, что счастлив тем, что рядом с ним отец. Хабиб подчеркнул, что когда он рядом, то чувствует, что за спиной лев.

Бой с Порье состоится 9 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.