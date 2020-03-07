Нурмагомедов пообещал «размазать» Тони Фергюсона по рингу

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон впервые встретились лично перед поединком на пресс-конференции.

Бойцы начали с классических оскорблений друг друга. Американец не преминул пообещать, что станет первым победителем Хабиба. Одержать победу он собирается в «легком спарринге», сообщил телеканал Рен ТВ.

Нурмагомедов не остался в долгу и сказал, что уважает Тони как спортсмена, но не любит как человека и считает его «тупым и недалеким». Также дагестанец упомянул, что 36-летний Фергюсон «староват» для настоящего боя. Ну, и под конец также поклялся «размазать» американца по октагону.

Бойцы сойдутся на ринге 18 апреля (утром 19 апреля — по московскому времени). Бой пройдет в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Хабиб Нурмагомедов еще ни разу не проиграл за все свои 28 боев. У Фергюсона, на счету которого столько же поединков, три из них проигрышных.

Ранее комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и комик Джо Роган заявили, что предстоящий бой с Тони Фергюсоном станет самым сложным в карьере Хабиба Нурмагомедова.