Нурмагомедов поддержал обвиняемого в убийстве экс-чемпиона UFC Веласкеса

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса, который также является обладателем чемпионского титула UFC в тяжелом весе. Веласкеса обвинили в покушении на убийство.

В поддержку спортсмена прошел митинг у окружного суда Санта-Клары в Сан-Хосе (штат Калифорния). Протестующие выступили против преследования Веласкеса, среди них был и Нурмагомедов. Они надели футболки с надписью «Свободу Кейну», сообщил «Р-Спорт».

Слушания по делу экс-чемпиона UFC в этом суде переносили уже три раза. Адвокат спортсмена Марк Герагос заявил, что ему требуется время, чтобы обменяться информацией между двумя сторонами судебного процесса. Очередное заседание назначили на 30 июня.

Веласкеса арестовали 28 февраля. По данным полиции, он преследовал автомобиль Гарри Гуларте, который обвиняется в растлении родственника Веласкеса. Во время погони бывший спортсмен протаранил автомобиль Гуларте и выстрелил по машине несколько раз. В итоге отчим Гуларте получил ранение. Веласкеса обвинили в покушении на убийство, сейчас он находится в главной тюрьме округа Санта-Клара.

Последний поединок Веласкеса состоялся в 2019 году. Затем он участвовал в боях по рестлингу WWE.