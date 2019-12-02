Нурмагомедов открыл школу единоборств в честь отца в Махачкале

Действующий чемпион чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов открыл в Махачкале спортивную академию, которой присвоил имя своего отца Абдулманапа. Одновременно в зале смогут заниматься до 200 человек.

Нурмагомедов рассказал о главном достижении в жизни. Оно связано с Макгрегором Подробнее

В академии будут заниматься приверженцы борьбы, самбо, грэпплинга, тайского бокса и ММА. По данным RUPTLY, в ней есть боксерская зона, тренажерный зал, клетка и около 400 квадратов татами.

Глава Дагестана Владимир Васильев, которому Абдулманап Нумаргомедов провел экскурсию по академии, сообщил, что спортивное учреждение построено на деньги семьи чемпиона ММА и их помощников.

Хабиб Нурмагомедов признался, что для дагестанских спортсменов это очень долгожданный этап. Например, из-за наличия горячей воды.

«Потому что у нас никогда не было горячей воды и даже на 70 человек всегда был один душ с холодной водой». Однако боец убежден, что условия не всегда важны.

«Человек должен испытывать голод, мотивацию, <…> любому атлету всегда должно чего-то не хватать», — заявил чемпион. Он признался, что в академии созданы такие условия для тренировок, о которых он сам раньше даже не мечтал.

Полное видео: RUPTLY