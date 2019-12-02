Нурмагомедов открыл школу единоборств в честь отца в Махачкале
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В академии будут заниматься приверженцы борьбы, самбо, грэпплинга, тайского бокса и ММА. По данным RUPTLY, в ней есть боксерская зона, тренажерный зал, клетка и около 400 квадратов татами.
Глава Дагестана Владимир Васильев, которому Абдулманап Нумаргомедов провел экскурсию по академии, сообщил, что спортивное учреждение построено на деньги семьи чемпиона ММА и их помощников.
Хабиб Нурмагомедов признался, что для дагестанских спортсменов это очень долгожданный этап. Например, из-за наличия горячей воды.
«Потому что у нас никогда не было горячей воды и даже на 70 человек всегда был один душ с холодной водой». Однако боец убежден, что условия не всегда важны.
«Человек должен испытывать голод, мотивацию, <…> любому атлету всегда должно чего-то не хватать», — заявил чемпион. Он признался, что в академии созданы такие условия для тренировок, о которых он сам раньше даже не мечтал.
Полное видео: RUPTLY