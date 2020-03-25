Спорт — это всегда большой труд и, если повезет, большие деньги. Солидные гонорары для многих являются важной мотивацией. Однако боец MMA Хабиб Нурмагомедов не помешан на этом. Поэтому недавно он отказался от важного боя. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Чемпион должен думать о том, как заработать больше денег. Но Хабиб не такой. Он отличается от других бойцов. Хотя я лично считаю, что его целью должен быть именно заработок», — заявил Абдель-Азиз в интервью MMA Junkie.

Слова менеджера подтверждают и новости о том, что в феврале Нурмагомедов отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии. Там ему предлагали 100 миллионов долларов за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Саудиты обещали ему такую сумму и за бой с американцем Флойдом Мэйуэзером.

По словам Абдель-Азиза, россиян получил более шести миллионов долларов за свой последний поединок, где он сразился американцем Дастина Порье. Бой прошел в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре 2019 года. Тогда Нурмагомедов подтвердил свой титул чемпиона организации и одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере.

Следующий бой Хабиба должен был пройти 18 апреля. Планировалось, что он встретится с американцем Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии мероприятие отменили, а Нурмагомедов вернулся в Россию.