Нурмагомедов отказался от выгодного боя с Макгрегором. Оказалось, деньги для него — не главное
«Чемпион должен думать о том, как заработать больше денег. Но Хабиб не такой. Он отличается от других бойцов. Хотя я лично считаю, что его целью должен быть именно заработок», — заявил Абдель-Азиз в интервью MMA Junkie.
Слова менеджера подтверждают и новости о том, что в феврале Нурмагомедов отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии. Там ему предлагали 100 миллионов долларов за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Саудиты обещали ему такую сумму и за бой с американцем Флойдом Мэйуэзером.
По словам Абдель-Азиза, россиян получил более шести миллионов долларов за свой последний поединок, где он сразился американцем Дастина Порье. Бой прошел в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре 2019 года. Тогда Нурмагомедов подтвердил свой титул чемпиона организации и одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере.
Следующий бой Хабиба должен был пройти 18 апреля. Планировалось, что он встретится с американцем Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии мероприятие отменили, а Нурмагомедов вернулся в Россию.