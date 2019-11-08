Нурмагомедов объяснил, почему отказался выносить в октагон флаг России

Хабиб Нурмагомедов отметил, что у него есть собственное представление родины. Он не считает, что демонстрация флага в полной мере проявляет патриотизм.

«В отличие от людей, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родную страну, я не насилую женщин и не бью стариков. Я по-своему представляю родину. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало флаг поднять — ты должен соответствовать», — сказал боец.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступает за Россию. Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе аргументировал свои слова тем, что Нурмагомедов отказался выходить в октагон с национальным флагом России.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и получил титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцы до сих пор считают друг друга противниками.