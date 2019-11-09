Нурмагомедов объяснил, почему не выходит биться с флагом РФ

Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов не является патриотом России, потому что не выходит биться с флагом своей страны. Вскоре Нурмагомедов ответил на выпад. На встрече с фанатами он заявил, что позирование с национальным флагом — далеко не самое главное из возможных проявлений любви к Родине.

В качестве примера боец взял того же Макгрегора. По словам Хабиба, тот часто хочет показать себя патриотом Ирландии, хотя своими выходками только и делает, что позорит свою страну.

«Эти люди, которые носят флаги, которые думают, что представляют свою страну, — в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков, не призываю людей, чтбы они пили алкоголь, я по-своему представляю свою страну», — заявил боец.