Нурмагомедов не сможет выйти на бой с Фергюсоном в США

Ранее вероятным местом проведения боя называли Флориду. Глава промоутерской компании UFC Дана Уайт говорил, что новая площадка определена и что бой из-за пандемии коронавируса состоится без зрителей. Где именно планировалась встреча, Уайт не уточнил.

«США не будет, это железно», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Поэтому, по его словам, нужно выбрать другую страну. Нурмагомедов-старший добавил, что не может назвать вероятное место проведения турнира, пока этого не сделает Уайт.

В марте UFC уже отменила три турнира. Встреча Нурмагомедова и Фергюсона должна была состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Из-за пандемии UFC решила перенести поединок на другую площадку, не меняя дату.

Нурмагомедов-старший допускал, что бой может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.