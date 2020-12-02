Нурмагомедов назвал цену за возвращение в бои UFC

Боец смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов назвал цену, за которую допустит возможность провести бой с Конором Макгрегором или Дастином Порье. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата считает, что глава UFC Дэйна Уайт согласится.

«Если решил завершать — завершай. Но Дэйна, скорее всего, предложит деньги. Если деньги мне дадут, около 100 миллионов, — вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу», — цитирует «Чемпионат» слова Хабиба на пресс-конференции в Ташкенте.

Он отметил, что ему неинтересно проводить реванш как с Макгрегором, так и с Порье. Они оба ему сдались.

Встреча главы UFC и Хабиба Нурмагомедова должна произойти в Абу-Даби в ближайшее время.

Боец объявил об окончании карьеры после боя с Джастином Гейджи 24 октября. Несмотря на 29-ю победу, Хабиб решил завершить карьеру. Одним из ключевых моментов данного решения стала смерть его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.