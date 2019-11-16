Нурмагомедов назвал место для боя мечты

Следующий бой российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов думает провести в Африке. Он хочет устроить свою историческую «разборку в джунглях». Планами спортсмен поделился в Insragram.

Следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Тони Фергюсона в марте–апреле 2020 года.

«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов.

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В посте боец выложил скриншот видео с поединка между американскими тяжеловесами Мохаммедом Али и Джорджем Форманом в 1974 году в Заире (сейчас — Демократическая Республика Конго). Тот исторический бой состоялся в Киншасе, в условиях тропиков в период дождей и повышенной влажности. Этот бой теперь известен как «разборка в джунглях». Али нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Чтобы телезрителям из США было удобнее смотреть спортивное мероприятие, оно стартовало в 04:00 по местному времени. В итоге телеаудитория по всему миру побила рекорд на тот момент — миллиард человек. А на арене собрались 60 тысяч зрителей.