Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его поражениях

Российский боец смешанного стиля MMA Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцу Конору Макгрегору, бой с которым был у него в 2018-м, о неудачах в трех весовых категориях.

Нурмагомедов опубликовал в Twitter коллаж с кадрами из трех проигранных Макгрегором поединков. Среди изображений есть и удушающий прием, который на ирландце проводит именно россиянин. В левом углу каждого снимка отмечена весовая категория.

Получилось, что 31-летний Нурмагомедов одним из кадров напомнил Макгрегору о поражении в их очном поединке. Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоялся между ними в октябре 2018-го. Другой кадр на коллаже показывает неудачу ирландца в бою с американцем Нэйтом Диасом в полусреднем весе. И завершающий кадр показывает проигрыш Макгрегора своему соотечественнику Джозефу Даффи в рамках промоушена Cage Warriors в полулегком весе.

На прошлой неделе Конор Макгрегор вернулся в UFC. Он одержал победу над 36-летним американцем Дональдом Серроне. Поединок проходил в полусредней весовой категории. За каждую секунду боя Макгрегор получил по два миллиона долларов.

Для ирландца победа над Серроне стала первой с 2016 года. Всего на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения.

Хабиб Нурмагомедов ни разу не проиграл в MMA. На счету россиянина серия из 28 победных боев.