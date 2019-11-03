Нурмагомедов намекнул о завершении карьеры в Instagram

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов в своем профиле в Instagram написал о «конце игры».Под своим фото он достаточно неопределенную фразу, которая может быть намеком на завершение его карьеры бойца UFC.

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«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю так лучше», — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, рассказал о скором завершении карьеры сына. «Хабиб должен уходить через два-три боя», — сказал Нурмагомедов-старший во время своего интервью, которое опубликовал YouTube-канал Fight Nights Global TV.

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в марте–апреле 2020 года. Его противником станет американский боец Тони Фергюсон.

Нурмагомедов на данный момент одержал 28 побед подряд в боях, последний из которых прошел 17 сентября с Дастином Порье.