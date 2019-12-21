Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с Фергюсоном в Дагестане

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Отечественный спортсмен будет тренироваться в Дагестане.

«Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА (American Kickboxing Academy — прим.) в США», — рассказал собеседник агентства.

В активе Нурмагомедова числится 28 побед и ни одного поражения в ММА. Фергюсон выигрывал 25 раз и трижды уступал сопернику. Нурмагомедов получил звание чемпиона UFC в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту. Хотя изначально против него должен был выступить именно Фергюсон.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян предположил, кто победит в предстоящем бою, сообщил «Матч ТВ».

«Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу. Не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой. Хабиб физически мощнее, контроль у него», — заявил он.

При этом Ян высоко оценивает талант Фергюсона и назвал его опасным соперником. Главное, чтобы этот бой в итоге состоялся, а то поединок между россиянином и американцем срывался четыре раза. Также Ян пожелал спортсменам здоровья.