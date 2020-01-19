Нурмагомедов и Мейвезер договорятся о бое

Отец Хабиба Нурмагомедова допустил бой сына с Флойдом Мейвезером, но переговоры об этом будут вестись после 19 апреля. Знаменитый тренер предложил, чтобы 11 раундов бой проходил по правилам бокса, а 12-й — по ММА.

Абдулманап Нурмагомедов в разговоре с ТАСС заметил, что Мейвезер — великий боксер, у которого в активе 50 побед и ни одного поражения. Нурмагомедов-старший предложил вернуться к вопросу поединка между спортсменами после боя Хабиба с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 19 апреля в Нью-Йорке.

«Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с [командой украинского боксера Василия] Ломаченко, потом будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам (ММА), если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами?» — сказал тренер.

В воскресенье американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram пост с анонсом своего поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 28 боев и во всех одержал победу. 42-летний боксер Мейвезер добился побед в 50 из 50 боях.