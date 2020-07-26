Нурмагомедов хочет завершить дело отца и построить спортобъекты в Дагестане

Российский боец ММА, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов теперь считает своим долгом воплотить планы своего покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова и построить несколько спортивных объектов в Дагестане.

«Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», — заявил он на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.

Спортсмен имел в виду спортивный комплекс в поселке Дубки Казбековского района и Центр спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района. Сам Васильев упомянул, что строительство этих площадок является данью памяти покойному тренеру.

Абдулманап Нурмагомедов 3 июля скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Он вырастил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Соболезнования семье заслуженного тренера выразили президент России Владимир Путин, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.