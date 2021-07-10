Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро-2020

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий финал чемпионата Европы по футболу, в котором за первенство сразятся сборные Англии и Италии.

Пост с прогнозом Нурмагомедова доступен в Instagram тренера Хавьера Мендеса.

Мендес попросил российского бойца поделиться своим мнением о предстоящем финале Евро-2020 по просьбам фанатов. Шансы на победу есть у обеих команд, отметил Нурмагомедов, но отдал предпочтение подопечным Гарета Саутгейта.

«На стороне Италии — опыт. А англичане более молодая команда и превосходит соперника в скорости. Думаю, они победят. Тем более, что им придется играть дома», — поделился своим мнением Нурмагомедов.

Единственную победу на международных турнирах сборная Англии также одержала, выступая в родных стенах — на чемпионате мира в 1966 году, напомнил боец.

На грядущем финале Евро-2020 сборную Англии многие называют фаворитом. И одна из причин именно в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», — а там сумасшедшая поддержка болельщиков. Плюс ко всему после матча с Данией многие задумались о том, что домашняя поддержка обеспечивает и лояльное судейство. Однако, несмотря на эти разговоры, прогнозировать игру Англия — Италия очень сложно. Слишком опираться на оценки букмекеров тоже не стоит, ведь они не всегда отражают силу команды. «360» разбирался, чего можно ожидать от финала чемпионата Европы — 2020.

Финальный матч состоится уже в это воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.