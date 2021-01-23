Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегора и Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал свой прогноз на предстоящий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Если бой завершится рано — то это сделает Конор. Но если Дастин продержится до третьего или четвертого раунда, то он сможет побить оппонента», — считает Нурмагомедов. Его слова передает BJPenn.com.

Бой между Макгрегором и Порье состоится в Абу-Даби. Этот поединок станет главным противостоянием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для самих спортсменов этот бой станет вторым. В 2014 году ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

У 32-летнего Макгрегора — 22 победы и четыре поражения в MMA. На счету 32-летнего американца Порье 26 побед, шесть раз он уступил соперникам. Еще один бой признан несостоявшимся.

Во время пресс-конференции перед UFC 257 журналист напомнил о недавнем интервью Нурмагомедова. Российский боец сказал, что не хочет расстраивать свою маму и возвращаться в октагон. Но Макгрегор пообещал «достать его».