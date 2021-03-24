Новым защитником «Лацио» стал правнук Муссолини

Стан римского «Лацио» усилил 18-летний защитник Романо Флориани Муссолини, который приходится правнуком идеологу и основателю итальянского фашизма Бенито Муссолини. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что футболист подписал с «Лацио» первое в своей карьере профессиональное соглашение. По данным издания, оно рассчитано до лета 2024 года. За Муссолини будет закреплена позиция правого защитника.

«Вспоминая, с чего я начинал, я рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с „Лацио“ и проведу еще три года в этой футболке», — поделился спортсмен.