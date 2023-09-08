Спорт 08 сентября 2023, 12:35 Новым тренером воронежского «Факела» стал Сергей Ташуев Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил воронежский «Факел» РИА «Новости»

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Бывший тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев официально стал новым наставником воронежского «Факела». Он сменил на этом посту Вадима Евсеева, сообщила пресс-служба команды.

«Добро пожаловать в „Факел“, Сергей Абуезидович!» — написала команда.

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В начале тренерской карьеры Ташуев работал с клубами «Дружба», «Автозапчасть», «Автодор». С «Салютом-Энергией» специалист показал лучший результат в истории белгородского футбола, отметили в пресс-службе. В 2009 году команда заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге.

Последним местом работы тренера был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 годов команда заняла пятое место в чемпионате страны, а 15 августа этого года Ташуева сняли с должности.

Контракт расторгли по обоюдному согласию. Пост главного тренера команды «Ахмат» займет Иса Байтиев, который уже руководил молодежной командой.

«Факел» — российский профессиональный футбольный клуб из Воронежа. Он был основан в 1947 году, а современное название получил в 1977 году. Одно из прозвищ клуба — «огнеопасные». С сезона-2022/23 «Факел» выступает в Российской премьер-лиге.