08 сентября 2023, 12:35
Новым тренером воронежского «Факела» стал Сергей Ташуев
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил воронежский «Факел»
Бывший тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев официально стал новым наставником воронежского «Факела». Он сменил на этом посту Вадима Евсеева, сообщила пресс-служба команды.
«Добро пожаловать в „Факел“, Сергей Абуезидович!» — написала команда.
Реклама
В начале тренерской карьеры Ташуев работал с клубами «Дружба», «Автозапчасть», «Автодор». С «Салютом-Энергией» специалист показал лучший результат в истории белгородского футбола, отметили в пресс-службе. В 2009 году команда заняла седьмое место в Футбольной национальной лиге.
Последним местом работы тренера был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 годов команда заняла пятое место в чемпионате страны, а 15 августа этого года Ташуева сняли с должности.
Контракт расторгли по обоюдному согласию. Пост главного тренера команды «Ахмат» займет Иса Байтиев, который уже руководил молодежной командой.
«Факел» — российский профессиональный футбольный клуб из Воронежа. Он был основан в 1947 году, а современное название получил в 1977 году. Одно из прозвищ клуба — «огнеопасные». С сезона-2022/23 «Факел» выступает в Российской премьер-лиге.
Спортсмены
Футбол
Россия
Реклама
Реклама