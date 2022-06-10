Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль
ФК «Спартак» назначил главным тренером Гильермо Абаскаля
Испанец Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщили на сайте футбольного клуба.
Новому тренеру красно-белых 33 года. Абаскаль набрался мастерства в академиях «Барселоны» и «Севильи», но почти не играл на взрослом уровне. Испанец сразу нацелился на тренерскую карьеру и защитил магистерскую диссертацию на тему физподготовки и реабилитации игроков после травм.
Абаскаль получил довольно большой опыт работы и за пределами Испании. Тренерскую карьеру он начал в юношеской команде «Севильи». Также возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». В начале 2022 года швейцарский клуб «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место в чемпионате страны.
В «Спартаке» отметили, что новый тренер клуба говорит на нескольких языках.
Пост главного тренера «Спартака» ранее покинул итальянец Паоло Ваноли.