Новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль

Испанец Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщили на сайте футбольного клуба.

Новому тренеру красно-белых 33 года. Абаскаль набрался мастерства в академиях «Барселоны» и «Севильи», но почти не играл на взрослом уровне. Испанец сразу нацелился на тренерскую карьеру и защитил магистерскую диссертацию на тему физподготовки и реабилитации игроков после травм.

Абаскаль получил довольно большой опыт работы и за пределами Испании. Тренерскую карьеру он начал в юношеской команде «Севильи». Также возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». В начале 2022 года швейцарский клуб «Базель» под руководством Абаскаля занял второе место в чемпионате страны.

В «Спартаке» отметили, что новый тренер клуба говорит на нескольких языках.

Пост главного тренера «Спартака» ранее покинул итальянец Паоло Ваноли.