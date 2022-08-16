Новым президентом РПЛ стал Александр Алаев

Пост президента Российской Премьер-Лиги занял бывший игрок России по пляжному футболу Александр Алаев. Об этом сообщило РИА ФАН.

16 августа прошло общее собрание клубов РПЛ. В ходе заседания пост президента занял Алаев. На этой должности он будет работать ближайшие пять лет. За кандидатуру спортсмена выступили все клубы.

Пост Алаеву уступил Ашот Хачатурянц. Ранее он на протяжении нескольких месяцев занимал должность временно исполняющего президента лиги.