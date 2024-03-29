Спорт 29 марта 2024, 12:11 Новым главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин

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Пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» займет Анвар Гатиятулин. Об этом сообщил НСН со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее стало известно об уходе с поста исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова. Вместе с ним команду покинут и другие наставники.

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«Хоккейный клуб <…> достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин», — отметили в пресс-службе «Сибири».

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