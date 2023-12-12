Спорт 12 декабря 2023, 11:58 Новым гендиректором ФК «Балтика» назначили Равиля Измайлова

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Бывшего гендиректора ФК «Пари НН» Равиля Измайлова назначили на должность топ-менеджера в ФК «Балтика». Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, написал сайт pravda-nn.ru.

Руководителем футбольного клуба «Нижний Новгород» Измайлов проработал три года. В 2018 году во время чемпионата мира он отвечал за подготовку и работу тренировочных площадок в Москве и Московской области.

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Измайлов имеет награды лучшего менеджера ФНЛ в сезоне 2020/2021 и лучшего менеджера в Премии Sport Business Awards 2022.