Спорт 02 марта 2023, 17:56 Новый центр художественной гимнастики построят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде по поручению губернатора региона спроектируют новый центр художественной гимнастики. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Новое здание появится в Советском районе на участке рядом с Нижегородским областным училищем олимпийского резерва имени В. С. Тишина. Губернатор заявил, что регион давно нуждается в подобном центре. И как раз есть и подходящее место, и идеи у архитекторов.

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«Художественной гимнастикой в регионе занимается около 7 тысяч человек. Хочется, чтобы у них были максимально комфортные условия для учебы и выступлений», — подчеркнул Глеб Никитин.

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