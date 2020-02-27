Российская премьер-лига представила новый трофей чемпионата по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) представила новый кубок, который вручат победителю чемпионата России по футболу. В отличие от предыдущего трофея, в нем нет стеклянных элементов, кубок полностью выполнен из металла.

РПЛ показала обновленный кубок в своем Twitter. Президент премьер-лиги Сергей Прядкин продемонстрировал его в эфире «Матч ТВ».

Приз победителю турнира сделали из латуни, покрыв золотом и никелем. Дизайн разработала Студия Артемия Лебедева. Эта же компания ранее обновила логотип РПЛ.

Кубок состоит из небольшой подставки, от которой расходятся вверх полированные металлические ленты. Наверху они смыкаются в шар. На его стороны поместили изображение головы медведя — символа премьер-лиги.

По замыслу дизайнеров, трофей призван соединить в себе сплоченность, силу и скорость. Сплетения металлических лент, образующих звезды, должны напомнить о советском футбольном прошлом.