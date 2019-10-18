Новый тренер «Спартака» оценил обложку газеты с собой в гриме Джокера

«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер — самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», — заявил Тедеско.

Газета «Спорт-Экспресс» выпустила пятничный номер, на обложке запечатлен немецкий специалист в гриме клоуна-суперзлодея Джокера — популярного персонажа комиксов и фильмов.

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Пользователи соцсетей засыпали новость комментариями. Фанаты красно-белых потребовали в будущем не пускать на стадион спортивных журналистов, сделав их «персоной нон грата». А еще они призвали подать в суд на газету. Позже редакция «Спорт-Экспресса» отреагировала на обвинения. Представители издания заявили, что не хотели никого оскорблять своим творчеством.