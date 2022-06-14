Испанский тренер Гильермо Абаскаль подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два года. Об этом во время пресс-конференции сообщил спортивный директор столичного клуба Лука Каттани, написал сайт «Чемпионат».

При этом Каттани подчеркнул, что в клубе, помимо Абаскаля, появятся еще два новых специалиста.

«Контракт рассчитан на два года. С Абаскалем приедут два человека: помощник, специалист по аналитике и тренер по физподготовке. Оставшиеся специалисты продолжать работать», — процитировало РИА ФАН слова спортивного директора.

Испанский наставник Гильермо Абаскаль сменил на посту главного тренера итальянца Паоло Ваноли. Ранее он тренировал швейцарский «Базель».