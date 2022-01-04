Новый тренер СКА Ротенберг сравнил себя с Моуринью и оконфузился

Новый главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сравнил себя с известным футбольным тренером Жозе Моуринью. При этом он дважды ошибся, говоря о знаменитом наставнике.

«Вы же знаете, как начинал работать Йосе Марино? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона. Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться и быть лучше, чем вчера», — привела слова Ротенберга «Газета.ru».

На самом деле новый тренер имел в виду Жозе Моуринью. Будущий известный тренер действительно работал переводчиком, но не у Фергюсона, а у британского тренера Бобби Робсона.

Ротенберга уже сравнивали с Моуринью. Это сделал бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Он отметил, что Моуринью никогда не был профессиональным футболистом, но смог стать большим тренером.

Роман Ротенберг стал 13 главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Такое решение принял совет директоров клуба.