Новый тренер «Локомотива» объяснил, почему выбрал российский клуб

Сербский тренер Марко Николич, возглавивший московский ФК «Локомотив» с 1 июня, рассказал, что перед назначением на новый пост рассматривал предложения, поступившие от других команд из Китая и с Ближнего Востока.

Он рассказал порталу Gudok, что «Локомотив» знают в Европе как клуб с хорошим сочетанием молодых и опытных спортсменов.

«Важно, что за „Локомотивом“ стоит большая компания — ОАО „РЖД“. У команды потрясающие болельщики. „Локомотив“ с точки зрения организации работы клуба стоит на ступень выше всех моих предыдущих мест работы», — признался Николич.

Он также назвал РПЛ сильным чемпионатом, в котором участвуют крепкие команды. Сербский тренер отметил, что не собирался работать в Китае или на Ближнем Востоке даже до поступившего из Москвы предложения. Генеральный директор ФК Василий Кикнадзе связался с Николичем в конце февраля. Затем последовала встреча с председателем совета клуба Анатолием Мещеряковым.

«Я хотел работать в команде с серьезными амбициями, которая хочет побеждать в национальном первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в этом клубе», — подчеркнул Николич.

Он отметил, что чувствует ответственность сменяя на посту главного тренера Юрия Семина, и знает, что их будут сравнивать. Причем Николич рассказал, что ему приходилось, как и Семину, уходить из команды, которая находилась на первом месте.

«Но такова жизнь футбольных тренеров», — добавил он.

О расторжении договора с Юрием Семиным руководства ФК «Локомотив» стало известно в середине мая. Экс-тренер после увольнения дал интервью, в котором объяснил это решение своим отказом быть «ручным тренером». 73-летний Семин предположил, что может продолжить карьеру в другом клубе.