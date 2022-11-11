Спорт 11 ноября 2022, 02:34 Новый спорткомплекс появится в Новокосино

Читать 360tv в

Новый спорткомплекс построят в Москве в Новокосино в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил сайт msk.mr7.ru.

По данным «Агентства Бизнес Новостей», там будут четыре площадки для игры в баскетбол, мини-футбол и занятия гимнастикой, участок с теплым песком, подходящий для занятий пляжными видами спорта и многое другое. Также в центре построят раздевалки, кафе и помещение для инвентаря.

Реклама

Работы по монтажу металлоконструкций уже начались. В центре будут проводить не только тренировки, но и соревнования.

Реклама