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    22 октября 2021, 11:48

    Новый спорткомплекс появился на юго-западе Москвы

    Спорткомплекс «Самбо-70» открылся в Гагаринском районе

    Полина Гребенщикова

    Новый многофункциональный спорткомплекс «Самбо-70» открылся в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    В здании есть тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики, раздевалки, тренерские, медицинские и массажные кабинеты, а также буфет. В новом спорткомплексе могут одновременно заниматься до 100 спортсменов.

    Комплекс находится по адресу улица Губкина, дом 6.