Новый спорткомплекс появился на юго-западе Москвы

Новый многофункциональный спорткомплекс «Самбо-70» открылся в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В здании есть тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики, раздевалки, тренерские, медицинские и массажные кабинеты, а также буфет. В новом спорткомплексе могут одновременно заниматься до 100 спортсменов.

Комплекс находится по адресу улица Губкина, дом 6.