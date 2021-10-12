Новый спорткомплекс открылся в Тульской области

Накануне в Туле состоялось открытие многофункционального спорткомплекса «Тула-Арена». Об этом сообщили «Известия».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в новом комплексе будут тренироваться волейбольная команда «Тулица» и юные спортсмены, которые занимаются силовыми единоборствами. В здании имеются площадки для волейбола, гандбола, мини-футбола, а также трибуны на две тысячи зрителей. Кроме того, там есть залы для бокса, самбо, рукопашного боя, дзюдо, восточных единоборств и спортивной борьбы.