Спорт 21 февраля 2024, 10:54 Новый совладелец появился у клуба «Манчестер Юнайтед» Миллиардер Рэтклифф стал новым совладельцем клуба «Манчестер Юнайтед» Panoramic/Keystone Press Agency/globallookpress

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Миллиардер из Великобритании Джим Рэтклифф стал новым совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили на сайте английской команды.

Рэтклифф купил 25% акций клуба класса B и столько же акций класса A. Сумму сделки оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Договор заключили 16 февраля в 23:59 по местному времени.

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Миллиардер уже инвестировал в английский «Манчестер Юнайтед» 200 миллионов долларов. До конца года ему предстоит вложить еще порядка 100 миллионов. Средства направят на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд».

«Стать совладельцем „Манчестер Юнайтед“ — это большая честь и большая ответственность», — сказал Рэтклифф.

По его словам, завершение сделки по покупке клуба — начало пути по возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. Он обещал создать для болельщиков «условия мирового класса».

Исполнительный сопредседатель Джоэл Глейзер поприветствовал миллиардера в качестве совладельца.