21 февраля 2024, 10:54
Новый совладелец появился у клуба «Манчестер Юнайтед»
Миллиардер Рэтклифф стал новым совладельцем клуба «Манчестер Юнайтед»
Миллиардер из Великобритании Джим Рэтклифф стал новым совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили на сайте английской команды.
Рэтклифф купил 25% акций клуба класса B и столько же акций класса A. Сумму сделки оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Договор заключили 16 февраля в 23:59 по местному времени.
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Миллиардер уже инвестировал в английский «Манчестер Юнайтед» 200 миллионов долларов. До конца года ему предстоит вложить еще порядка 100 миллионов. Средства направят на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд».
«Стать совладельцем „Манчестер Юнайтед“ — это большая честь и большая ответственность», — сказал Рэтклифф.
По его словам, завершение сделки по покупке клуба — начало пути по возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. Он обещал создать для болельщиков «условия мирового класса».
Исполнительный сопредседатель Джоэл Глейзер поприветствовал миллиардера в качестве совладельца.
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