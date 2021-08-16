Заслуженный тренер РФ оценил новый состав сборной

Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре со «Спорт-Экспресс» оценил обновленный состав сборной России по футболу. По его мнению, вызвать в сборную много молодых футболистов — верное решение.

«В этот состав вызвали много опытных и молодых футболистов. Мне кажется, это правильно. Вызов молодежи в сборную абсолютно оправдан. Теперь из этого расширенного состава необходимо выбрать игроков. Выбор, конечно, небольшой, но сочетание опыта и молодости должно принести результат. Отсутствие Дзюбы в сборной? Это исключительно прерогатива главного тренера», — считает Газзаев.

Он добавил, что считает правильным решение Валерия Карпина вызвать в сборную молодого вратаря Илью Лантратова. По мнению Газзаева, он должен хорошо проявить себя на поле.

Ранее был объявлен состав сборной России по футболу. Комментируя свой выбор, тренер Валерий Карпин пояснил, что не вызвал в сборную бывшего капитана Артема Дзюбу, так как он сейчас находится не в лучшей форме, написали «Известия».