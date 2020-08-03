Новый повод для красной карточки появился в английском футболе

Намеренный кашель приравняют к использованию оскорбительных жестов или выражений.

Желтую карточку игрок получит, если судья решит, что сам инцидент недостаточно серьезный для удаления игрока. Однако такое поведение футболиста будет расцениваться как неспортивное.

Наказывать игроков, которые закашлялись из-за состояния здоровья, не будут. Однако теперь игрокам стоит быть внимательнее. Во время предварительного спазма перед кашлем или чиханием им нужно закрыть лицо рукавом футболки и ни в коем случае не трогать лицо руками.

Об этом судьи будут напоминать во время матча. Кроме того, рефери попросят игроков воздержаться от сплевывания на поле. Это не является нарушением новых правил, но не приветствуется.

Новые правила распространятся на все лиги страны. Они уже вступили в силу.

Матчи Английской премьер-лиги остановили в начале марта из-за пандемии. Первоначально соревнования хотели возобновить в конце апреля, но после роста числа зараженных новые встречи перенесли не неопределенный срок.

Только в конце мая стало известно, что команды снова выйдут на поле начиная с 15 июня. Победителем соревнований стал «Ливерпуль» после того, как клуб «Челси» победил «Манчестер».

Победителем чемпионата в рамках Кубка Англии стал «Арсенал». После победы над «Челси» лондонский клуб в 14-й раз стал победителем.