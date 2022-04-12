Новый логотип появился у Федерации триатлона Петербурга

Член президиума федерации, известный питерский триатлет Виктор Осокин заявил, что у Федерации триатлона Санкт-Петербурга появился новый логотип. Креативное пространство разработало айдентику — логотип и шрифты, которыми все будет описываться. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Наша задача — сделать Федерацию триатлона Санкт-Петербурга номером один среди всех региональных федераций. Фирменный стиль у федерации отсутствовал, поэтому мы решили проанализировать российский и международный опыт, чтобы создать собственный имидж. В этом нам помог пример Федерации триатлона России, которая также решила сменить логотип с приходом Ксении Шойгу, — рассказал Осокин.

Айдентика должна выделять федерацию на фоне массовых спортивных событий. Новый логотип появится на финишной арке, на форме спортсменов, а также на сайте, который сейчас находится в разработке.