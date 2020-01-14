Новый главный тренер появился в «Барселоне»
Профессиональный футбольный клуб «Барселона» из Испании расторг контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Теперь его место займет Кике Сетьен. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на сайт команды.
«Клуб публично выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за его профессионализм, его приверженность, его ответственность и его всегда позитивное отношение ко всему, что составляет семью Барса. Мы желаем ему удачи и успехов в будущем», — отмечается на официальном сайте.
Контракт с Сетьеном заключили на два с половиной года. Ранее специалист возглавлял тренерский состав в клубе «Реал Бетис» из испанского города Севилья. Именно под его руководством команда выиграла у «Барселоны» со счетом 4:3 в гостях.