Новый главный тренер появился в «Барселоне»

«Клуб публично выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за его профессионализм, его приверженность, его ответственность и его всегда позитивное отношение ко всему, что составляет семью Барса. Мы желаем ему удачи и успехов в будущем», — отмечается на официальном сайте.

Контракт с Сетьеном заключили на два с половиной года. Ранее специалист возглавлял тренерский состав в клубе «Реал Бетис» из испанского города Севилья. Именно под его руководством команда выиграла у «Барселоны» со счетом 4:3 в гостях.