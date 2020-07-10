Новый гендиректор «Спартака» обозначил свои главные цели
Шамиль Газизов, который стал новым гендиректором столичного «Спартака», перечислил свои главные цели на посту. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт клуба.
По словам Газизова, его главные цели — это титулы в РФ, постоянное участие в европейских кубках, а также успешная бизнес-стратегия.
«Приглашение в „Спартак“ — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат», — обратил внимание он.
Уточняется, что Газизов сменил на посту гендиректора красно-белых Томаса Цорна, который возглавлял московский клуб с весны прошлого года.