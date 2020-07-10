Новый гендиректор «Спартака» обозначил свои главные цели

По словам Газизова, его главные цели — это титулы в РФ, постоянное участие в европейских кубках, а также успешная бизнес-стратегия.

«Приглашение в „Спартак“ — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат», — обратил внимание он.

Уточняется, что Газизов сменил на посту гендиректора красно-белых Томаса Цорна, который возглавлял московский клуб с весны прошлого года.