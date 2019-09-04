Новый ФОК открылся в Химках. В какие секции стоит записаться?

В микрорайоне Подрезково в Химках открылся долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс. Раньше местным жителям приходилось ездить в другие части города, а теперь занятия проходят рядом с домом. Здесь есть секции на любой вкус — от борьбы до баскетбола.

Юные спортсмены уже оценили новый ФОК в микрорайоне Подрезково. Дима Елфимов занимается вольной и греко-римской борьбой. Он отметил, что зал идеально подходит для тренировок.

«Здесь можно добиться отличных успехов. Главное, чтобы тренеры были и спортсмены, которые хотят чего-то добиться», — сказал Дима Елфимов.

Источник фото: телеканал «360»

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Новый зал для тренировок начали осваивать и фехтовальщики из химкинской школы олимпийского резерва. Этот спортзал универсален — здесь можно заниматься баскетболом, волейболом, чирлидингом, художественной гимнастикой, мини-футболом и фехтованием.

«Я считаю, что зал очень хороший, подходит для разных видов спорта, в том числе для фехтования. Мне очень нравится напольное покрытие, потому что оно не скользкое, как раз таки подходит для спортсменов», — отметила Екатерина Саунина, победительница всероссийских соревнований по фехтованию.

Источник фото: телеканал «360»

Физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей Подрезкова — настоящий подарок. Раньше, чтобы заниматься спортом, приходилось ездить в другие микрорайоны. Теперь все секции находятся рядом с домом.

«Я уверен, что этот ФОК пустовать не будет. Уже подобран хороший, грамотный тренерский состав. И вы видите, какой ажиотаж. Сегодня пришли жители для того, чтобы узнать, когда же можно будет приходить и заниматься любимыми видами спорта», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Среди тренеров нового ФОКа мастера спорта, чемпионы мира и кубков Европы. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса оценил и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — тоже житель Химок.

«Я хочу сказать, что вот эта движуха спортивная, областная мне очень нравится. У нас спортивный губернатор, у нас замечательный министр. Мне нравится вся та движуха, которую устроил наш глава, потому что это тоже очень важно. Поэтому давайте двигаться дальше, давайте радоваться спорту. Всем ЗОЖ, всем рок-н-ролл и всем реп», — сказал Дмитрий Губерниев во время церемонии открытия ФОКа.

Источник фото: телеканал «360»

Название нового ФОКа выбрали сами жители. Голосование проходило в социальных сетях. В нем приняли участие 10 тысяч человек. Предлагались варианты — «Подрезково» и «Стрелец», однако больше половины жителей Химок отдали свой голос за «Юбилейный».